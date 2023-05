Governo: Bellucci, positivo confronto per attuazione Reddito alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è svolto l’incontro sul decreto attuativo del Reddito alimentare, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con gli enti del Terzo settore e il comitato Reddito alimentare. “L’esito è stato del tutto positivo e si sono condivisi i presupposti e le iniziali modalità di attuazione in un clima di piena collaborazione”. Lo dichiara in una nota il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali e deputato di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Bellucci. “Un dialogo che, a pochi giorni dalla firma del decreto dedicato, ha avuto lo scopo di favorire il confronto, già avviato all’inizio dell’anno, così da giungere a un testo il più condiviso possibile e frutto del contributo di tutti i protagonisti in campo, sia istituzionali che privati e del privato sociale. La sperimentazione del Reddito alimentare, attraverso lo stanziamento nell’ultima legge di bilancio di 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni per gli anni successivi, ha lo scopo di individuare innovative modalità di gestione in materia di aiuti alimentari così da raggiungere con più efficacia le persone in stato di povertà, favorendo un efficiente coordinamento dell’azione a tutti i livelli", sottolinea Bellucci, che aggiunge: "Oggi abbiamo dato l'ennesima prova di aver archiviato il dirigismo e l’autoreferenzialità delle azioni di governo passate, in favore di un approccio che ha generato uno slittamento di qualche settimana della scadenza dell’emanazione del decreto, prontamente strumentalizzato dall'opposizione, ma che ha contribuito a perfezionare il provvedimento e dare concretezza al tanto richiesto da tempo coinvolgimento da parte degli Ets nella coprogrammazione e coprogettazione, essenziale per attuare un’amministrazione condivisa a tutto vantaggio del miglior utilizzo delle risorse economiche e del soddisfacimento dei bisogni delle persone più fragili". (Rin)