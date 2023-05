Veneto: Sangiuliano inaugura Padiglione Italia a Biennale Architettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, insieme al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha inaugurato oggi, all’Arsenale di Venezia, il Padiglione Italia della 18ma edizione della Biennale di Architettura dal titolo “Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri”. Sono intervenuti - riferisce una nota del ministero - tra gli altri, anche Fabio De Chirico, dirigente della Direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, i curatori di Fosbury Architecture (Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino e Claudia Mainardi) e il Presidente della Biennale, Roberto Cicutto. “L’idea di affidare a dei giovani architetti il Padiglione Italia è risultata vincente perché i giovani sono spesso avanguardia del futuro, capaci di guardare avanti”, ha sottolineato il ministro in riferimento alla proposta artistica del gruppo curato dai cinque 30enni. Al termine della cerimonia, il ministro Sangiuliano e il sindaco Brugnaro si sono recati ai Giardini per l’inaugurazione del Padiglione Venezia. (segue) (Com)