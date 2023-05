Veneto: Sangiuliano inaugura Padiglione Italia a Biennale Architettura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il ministro ha svolto incontri bilaterali con il presidente della Confederazione Svizzera, Alain Berset, il ministro della Cultura degli Emirati Arabi Uniti, HE Salem Al Qassimi, e ha firmato con il ministro della Cultura del Regno dell’Arabia Saudita, Sua Altezza Principe Bader bin Abdullah bin Farhan AlSaud, un memorandum d’intesa nei settori dell’archeologia, della conservazione, del restauro e protezione del patrimonio culturale, dell'industria cinematografica e della letteratura. Il ministro Sangiuliano si è poi recato all’Arsenale per visitare il Padiglione emiratino e quello ucraino. “Ho visitato anche il Padiglione dell'Ucraina perché ho ritenuto doveroso ancora una volta dare un segnale di solidarietà al popolo ucraino che è stato vittima di una criminale aggressione da parte della Russia”, ha dichiarato Sangiuliano. Successivamente sempre all’Arsenale, Campo della Tana, Sangiuliano ha visitato, alle Corderie, la Mostra Internazionale “The Laboratory of the Future”, insieme al presidente della Biennale, Roberto Cicutto, e alla Curatrice della mostra, Lesley Lokko. “È molto importante la centralità che ha l’Africa nella Mostra Internazionale dell'Architettura della Biennale. Il governo Meloni ha varato un progetto per l'Africa perché è un continente fondamentale a cui dobbiamo guardare con estrema attenzione'', ha dichiarato il ministro. (Com)