Usa: nuovo stallo su tetto del debito, nessun progresso tra Casa Bianca e repubblicani

- Le discussioni tra la Casa Bianca e i repubblicani al Congresso, tese a trovare un accordo che consenta di alzare il tetto del debito federale ed evitare così un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno, sono nuovamente ad un punto morto. Un funzionario anonimo dell’amministrazione Biden ha dichiarato al portale di informazione “Axios” che ci sono ancora “differenze significative” nell’approccio delle due parti alla questione, aggiungendo che il percorso verso un accordo è “molto complesso”. Questa mattina, il deputato repubblicano Garret Graves ha lasciato la riunione con i negoziatori democratici in polemica, dichiarando che la Casa Bianca “si sta comportando in maniera irragionevole”, e che le discussioni sono “in pausa”. (Was)