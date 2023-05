Maltempo: Musumeci, non bisogna avere tentennamenti, ripristinare vivibilità nei Comuni colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna avere un solo attimo di tentennamento. “Siamo di fronte ad una tragedia, che potrebbe capitare in qualunque parte d’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite a “Tg2 Post”. “Il presidente della Regione diventa il primo interlocutore del governo. Dobbiamo collaborare assieme, stiamo lavorando per mettere in sicurezza le persone che vivono in condizione di disagio. Nelle prossime settimane si farà una conta dettagliata dei danni alle infrastrutture, alle culture e alle imprese per verificare quali provvedimenti dovranno essere adottati”, ha aggiunto Musumeci, sottolineando la necessità di “ripristinare ora un minimo di vivibilità nei Comuni colpiti”. (Rin)