Maltempo: Musumeci, capire quanto denaro speso per dissesto idrogeologico, su risultato non mi faccio illusioni

- Serve un approccio del tutto nuovo, diverso. “Non è più il tempo di continuare a fare complimenti o cercare via di fuga, bisogna capire quanto denaro c’è in giro, quanto ne è stato speso contro il dissesto idrogeologico, quante opere sono state progettate, iniziate, complicate. Sul risultato finale non mi faccio molte illusioni”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite a “Tg2 Post”. (Rin)