Libia: ministra Esteri Mangoush chiede al Golfo sostegno per porre fine alla transizione (2)

- Il colloquio della titolare della diplomazia del governo con sede a Tripoli con il segretario generale del Ccg è giunto a conclusione di un viaggio che l’ha vista fare tappa in diversi Paesi del Golfo, dal Kuwait, all’Oman, al Qatar e fino all’Arabia Saudita. A tal proposito, la ministra ha riferito, sul proprio profilo Twitter, di aver ricevuto una “calorosa accoglienza” da parte degli omologhi del Golfo, con cui, oltre a porre l’accento sul loro ruolo nel ripristino della stabilità libica e del ruolo del Paese nordafricano nell’arena araba, è stato concordato di rafforzare la cooperazione diplomatica. A tal proposito, nei diversi incontri si è anche parlato dei preparativi per la riapertura delle ambasciate degli Stati del Golfo in Libia, oltre che dell’agevolazione nelle procedure per il rilascio dei visti e del coordinamento delle posizioni su questioni di mutuo interesse. “Attendiamo con ottimismo un ruolo positivo dei nostri fratelli”, ha affermato Mangoush, aggiungendo: “Oggi possiamo parlare di condizioni adeguate in Libia affinchè sia meta di investimenti arabi e sede di uffici regionali di alcune istituzioni arabe, come l'Organizzazione araba per il Turismo, che si è detta disposta ad aprire un proprio ufficio regionale per il Maghreb nella capitale Tripoli”. (Lit)