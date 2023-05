Usa: Fbi ha utilizzato in maniera impropria strumenti di sorveglianza per raccogliere informazioni sui cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha utilizzato in maniera impropria gli strumenti di sorveglianza digitale a sua disposizione più di 278 mila volte, per ottenere informazioni su vittime di crimini violenti; su persone sospettate di aver partecipato alle rivolte del 6 gennaio 2021; su cittadini arrestati durante le proteste organizzate in tutto il Paese dopo la morte di George Floyd, nel 2020; e su circa 19 mila persone che hanno donato fondi per la campagna elettorale di un candidato al Congresso Usa. Stando ad alcuni atti giudiziari pubblicati venerdì 19 maggio, l’agenzia ha fatto sapere di aver “risolto il problema”, imputandolo ad una “incomprensione” tra i propri dipendenti e il dipartimento della Giustizia in merito alle procedure previste per utilizzate un vasto database denominato Sezione 702, nel quadro del Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa), un atto normativo emanato nel 1978, a seguito dello scandalo Watergate, che detta le procedure per la sorveglianza fisica ed elettronica e la raccolta di informazioni di intelligence straniera. I documenti mettono a rischio il rinnovo della legge, in scadenza alla fine del 2023, a causa dell’utilizzo improprio del database per raccogliere informazioni su cittadini statunitensi da parte del Fbi. Il giudice Rudolph Contreras ha scritto in un parere che tra il 2020 e il 2021 sarebbero state commesse quasi 300 mila violazioni. (Was)