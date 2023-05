Ucraina-Usa: Kiev, Zelenski andrà a G7, atteso incontro con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenski, si recherà al vertice del G7 in Giappone, dove incontrerà l'omologo statunitense, Joe Biden. Lo ha detto il portavoce dell'ufficio presidenziale di Kiev, Andriy Yermak. In giornata, Zelensky, aveva accolto con favore "la storica decisione degli Stati Uniti e del presidente Usa" per sostenere una coalizione internazionale di jet da combattimento. "Ciò migliorerà notevolmente il nostro esercito nel cielo. Conto di discutere l'attuazione pratica di questa decisione al vertice G7 di Hiroshima", ha scritto Zelensky su Twitter. (Was)