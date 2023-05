© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una buona notizia. Il raduno nazi-rock è stato cancellato. Grazie alla Questura di Roma, che ha operato in seguito al nostro appello e alla preoccupazione di tante e tanti. Roma e la sua storia non meritavano un tale sfregio. Bene così, tiriamo tutti e tutte un sospiro di sollievo". Così in una nota Paolo Marchionne Presidente III Municipio. (Com)