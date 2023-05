Arabia Saudita-Egitto: Al Sisi ricevuto da principe ereditario, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, è stato ricevuto, oggi, dal principe ereditario e premier dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a margine del 32esimo vertice della Lega araba, svoltosi a Gedda, nel Regno del Golfo. Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa, Mohammed bin Salman ha elogiato le relazioni tra Riad e Il Cairo “di sincera fratellanza” e i "forti legami storici" tra i due Paesi. Il Regno saudita, ha riferito l’erede al trono, desidera rafforzare ulteriormente questi legami a più livelli. Al Sisi, dal canto suo, si è detto lieto per la sua visita nel Paese del Golfo e ha anch’egli mostrato apprezzamento per i forti legami storici che unisono Riad e Il Cairo. Le parti hanno quindi discusso delle modalità per rafforzare il partenariato tra i due Paesi in modo da soddisfare interessi comuni oltre ai modi per promuovere l’azione araba congiunta.(Cae)