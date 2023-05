Lega araba: i prossimi vertici si terranno in Bahrein e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi vertici della Lega araba del 2024 e il 2025 si terranno rispettivamente in Bahrein e Iraq. Lo hanno riferito funzionari di alto livello citati dal quotidiano emiratino “The National”. Al contempo, lo stesso monarca bahreinita, il re Hamad bin Isa al Khalifa, nel suo discorso rivolto al 32esimo vertice dell’organizzazione, svoltosi oggi a Gedda, in Arabia Saudita ha affermato: "Siamo lieti di annunciarvi che vi daremo il benvenuto a tutti nel Regno del Bahrain, per il prossimo vertice nel 2024". A sua volta, il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha dichiarato: "Estendo l’invito a convocare il vertice arabo del 2025 a Baghdad, che attende con impazienza di abbracciare i nostri fratelli arabi in Mesopotamia". Come riferisce l'agenzia di stampa bahreinita "Bna", la convocazione del prossimo vertice arabo nel Regno del Bahrein, “il Paese della pace”, costituisce un evento storico importante, in quanto sarà la prima volta che questo si terrà a Manama.(Res)