Energia: Argentina, governo invierà al Congresso nazionale progetto sull'idrogeno (2)

- "Vediamo opportunità di investimento e crescita. Per questo, consideriamo l'idrogeno un elemento strutturale nel cambiamento della matrice energetica dell'Argentina", ha spiegato Royon, riferendo che i progetti in piano riguardano l'idrogeno blu, gas, cattura del carbonio, idrogeno verde e rosa, senza tralasciare "il 'know how' già acquisito dall'Argentina in materia nucleare". Tra gli assi del progetto, Royon ha evidenziato che "si punta alla certificazione all'origine, con la creazione di enti che verifichino l'origine della produzione, per sviluppare catene di valore locali. Inoltre, verranno monitorati gli standard di emissione, con agevolazioni fiscali e un regime differenziato che premia l'idrogeno verde rispetto a quello blu". La funzionaria ha precisato che il progetto non contempla l'idrogeno grigio. (Abu)