Brasile: omicidio Pereira e Phillips, ex presidente Funai denunciato per omissione

- La Polizia federale del Brasile ha denunciato l'ex presidente della Fondazione nazionale per i Popoli indigeni (Funai), Marcelo Xavier, per il reato di omissione in atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sugli omicidi dell'indigenista Bruno Pereira e del giornalista britannico Dom Phillips. I due sono stati uccisi il cinque giugno del 2022 lungo il fiume Rio do Itacoaí, presso la comunità di Cachoeira, nel municipio de Atalaia do Norte (stato di Amazzonia). Secondo la ricostruzione della polizia, Xavier non avrebbe preso le misure necessarie per combattere la situazione di insicurezza generata dai conflitti nella regione amazzonica, sfociati nella commissione del delitto. Anche Alcir Amaral Teixeira, che era il coordinatore generale del monitoraggio territoriale, è stato incriminato dalla polizia. Xavier era entrato in carica nel 2019, nominato dal governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ed era stato esonerato alla fine di dicembre 2022. (segue) (Brb)