Brasile: omicidio Pereira e Phillips, ex presidente Funai denunciato per omissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il luogo del ritrovamento dei corpi era stato indicato dallo stesso Amarildo da Costa Oliveira, reo confesso dell'omicidio, che ha ammesso di aver "sparato a morte" su Pereira e Phillips e di aver "bruciato e seppellito i corpi". Dopo il recupero, la task force coordinata della Pf ha concluso come "le perizie di genetica forense, sui campioni biologici prelevati dai resti hanno indicato la presenza di due profili genetici che, in linea con le analisi di odontoiatria forense, antropologia forense e papilloscopia, ha confermato trattarsi dei resti di Dom Phillips e Bruno Pereira. Il lavoro degli esperti dell'Istituto nazionale di criminalistica proseguirà con l'analisi delle ulteriori tracce raccolte", si leggeva in una nota. (segue) (Brb)