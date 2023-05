Ucraina-Iraq: Zelensky invita premier Al Sudani a visitare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha tenuto un colloquio con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il quale è stato invitato a recarsi in visita in Ucraina. L’incontro, riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, è avvenuto a margine del 32esimo vertice della Lega araba, svoltosi oggi a Gedda, in Arabia Saudita. Durante il colloquio, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i propri Paesi e delle modalità per rafforzare la cooperazione al servizio degli interessi reciproci. Il primo ministro iracheno ha poi sottolineato l'importanza di impiegare metodi diplomatici e di fornire opportunità di dialogo per raggiungere una soluzione pacifica in Ucraina. Inoltre, ha rilevato la necessità di stabilire sicurezza, pace ed evitare un'ulteriore escalation nella regione. Da parte sua, Zelensky ha espresso il desiderio dell'Ucraina di rafforzare la cooperazione con l'Iraq in diversi settori, mentre ha elogiato il ruolo “cruciale” di Baghdad nella regione, riconoscendone gli sforzi profusi per incoraggiare la sicurezza e la stabilità.(Res)