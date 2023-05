Usa: American Airlines e JetBlue devono interrompere la partnership nel Nord-Est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree American Airlines e JetBlue Airways dovranno interrompere la partnership relativa alle rotte nel Nord-Est del Paese. La sentenza del giudice Leo Sorokin ha dato ragione al dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, che nel 2021 ha fatto causa affermando che i due vettori hanno sfruttato la partnership per aumentare i prezzi, offrendo ai passeggeri meno opzioni per viaggiare da e verso le principali città della regione, come New York e Boston. In base alla sentenza, le due compagnie aeree hanno 30 giorni per interrompere la partnership, proprio alle porte della stagione estiva. “L’intento della partnership è stato chiaramente quello di rafforzare la posizione competitiva delle due compagnie aeree nei confronti di concorrenti diretti come Delta e United”, si legge nella sentenza. (Was)