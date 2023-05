Iran: ministero Esteri respinge dichiarazione talebani su diritto all’acqua del fiume Helmand (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile scorso, il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, aveva dichiarato che avrebbe continuato a insistere per ottenere la sua quota di acqua del fiume Helmand condiviso con l'Afghanistan, a seguito di un colloquio con l'omologo ad interim del governo talebano al potere in Afghanistan, Amir Khan Muttaqi. "Nel corso dell'incontro, la controparte afgana ha sottolineato la sua volontà di impegnarsi concretamente per i garantire all'Iran i suoi diritti idrici", aveva affermato Amir-Abdollahian che aveva aggiunto: "Abbiamo infatti concordato di prendere misure immediate a riguardo". (segue) (Irt)