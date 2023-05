Energia: Tajani, nostro obiettivo è rendere il Sud Italia snodo del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del governo italiano è far sì che le materie prime energetiche arrivino nel sud dell’Italia per poi essere distribuite nel resto dell’Europa. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. Per realizzare questo obiettivo, ha riferito il ministro, c’è bisogno di “attrezzare la rete di infrastrutture, già buona”, ma in cui vi sono “strozzature da allargare”. “Ad esempio, il porto di Gioia Tauro è tra i luoghi dove poter piazzare un hub”, ha aggiunto Tajani, continuando: “Abbiamo le possibilità”, creare lo snodo “è una priorità, dopo esserci svincolati dalla dipendenza energetica russa”. “Siamo in grado di essere un grande hub energetico dell’Europa del Sud e svolgere un ruolo prioritario nella politica energetica europea”, ha ribadito. (Res)