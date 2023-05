Maltempo: Foti (Fd'I), Cgil la smetta con attacchi strumentali a ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Puntuale, come un orologio svizzero, arriva l'ennesimo attacco strumentale e privo di senso dalla Cgil nei confronti dei ministri del governo Meloni, Lollobrigida e Calderone, 'colpevoli' secondo loro di non aver coinvolto i sindacati in questa tragedia dell'Emilia-Romagna". Lo dichiara, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che aggiunge: "Ma come, dopo essere stati ricevuti pochi giorni fa proprio su vari temi tra cui, caporalato e siccità, oggi, in piena emergenza, chiedono di essere (ri)convocati a mezzo stampa? Se volevano essere coinvolti bastava farlo sapere. Non stupisce il fatto che la Cgil preferisca la polemica piuttosto che dare un contributo fattivo a risolvere problemi urgenti di un'emergenza ancora in corso. Il governo Meloni, Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra unito, continuerà a lavorare, cercando di coinvolgere tutti. Con la speranza che questi attacchi ormai privi di senso possano finalmente cessare".(Com)