Cina: Tajani, Pechino è nostro interlocutore ma anche concorrente

- La Cina è un grande Paese, un interlocutore dell’Italia ma anche un concorrente. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. “Vogliamo lavorare con le esportazioni nel mercato cinese, ma servono regole uguali per tutti”, ha aggiunto Tajani facendo riferimento a fenomeni quali il dumping ambientale, sociale, economico e la contraffazione. Circa lo Stretto di Taiwan, “vogliamo che rimanga lo status quo”, ha dichiarato il ministro, secondo cui la presenza della nave della nostra Marina militare Morosini nell’area, e quella dell’Amerigo Vespucci il prossimo anno, “è un modo per far capire che difendiamo libertà delle rotte e commerciale in un’area da grande interesse”. (Res)