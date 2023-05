Italia-India: Tajani, le relazioni sono sempre più solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Italia e India sono sempre più solide. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. Per Tajani, l’India è un Paese a cui dover “guardare sempre di più”, anche alla luce del fatto che a breve diventerà il Paese più popolato al mondo. Motivo per cui, l’Italia “sta lavorando a livello di imprese”, ha riferito Tajani, facendo riferimento alla recente missione a Nuova Delhi, e all’organizzazione del relativo business forum, occasione durante la quale la “nostra ambasciata è diventata una sorta di fiera per presentare le nostre imprese che producono in India”.(Res)