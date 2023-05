Italia-Francia: Tajani, speriamo di riprendere dialogo che non abbiamo mai voluto interrompere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime occasioni, tra cui una riunione tra la Confindustria dell’Italia e la Confindustria della Francia, saranno un modo per comprendere se sarà possibile per Roma riaprire un dialogo con Parigi, un dialogo che la parte italiana “non ha mai voluto interrompere”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. “Spero di collaborare nello spirito dell’accordo del Quirinale” anche in questioni di interesse comune, tra cui la lotta ai migranti, ha affermato Tajani, riferendo di aver anche ricevuto un “messaggio cordiale” dal presidente francese, Emmanuel Macron, per le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni. Ad ogni modo, per il vicepresidente del Consiglio, le dichiarazioni del ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, sono state “improprie”. “Mi auguro che sia solo un ministro che per motivi di politica interna fa attacchi contro la politica italiana”, ha detto Tajani.(Res)