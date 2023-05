Roma: Gualtieri, domani non si terrà il concerto nazifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Ho appreso che a seguito dell’intervento della Questura di Roma il concerto del gruppo skinhead domani non si terrà. Una buona notizia per la nostra città che si ispira ai valori dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana". Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)