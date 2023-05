Terzo Polo: Boschi (Iv), felice per arrivo amici di Azione, al lavoro per progetto riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Felice per l'arrivo in Italia viva degli amici di Azione che avevano vinto il congresso romano e che erano stati poi commissariati. “Lavoreremo bene insieme per un vero progetto riformista". Così in una nota la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi. (Rin)