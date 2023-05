© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti a Roma e nel LazioROMA– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla cerimonia di commemorazione del 24° anniversario dell'uccisione del professor Massimo D'Antona. Via Salaria, angolo via Adda (Ore 9:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi incontra i componenti della giuria internazionale della 81ma Edizione del Premio Roma. Roseto Comunale, via di Valle Murcia 6 (Ore 10) (segue) (Rer)