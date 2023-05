Siria: centinaia di manifestanti in strada, il "criminale" Assad non ci rappresenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di siriani sono scesi oggi in gran parte delle città e aree settentrionali del Paese, fuori dal controllo del governo di Damasco, per protestare contro la partecipazione del presidente Bashar al Assad al vertice della Lega araba, svoltosi oggi a Gedda, in Arabia Saudita. “La Siria non è rappresentata dal criminale Assad”, è stato uno degli slogan più ricorrenti, secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una rete di fonti sul campo. I dimostranti rifiutano non solo il reintegro di Damasco nel consesso dei 22 Stati arabi, ma anche la normalizzazione delle relazioni di Paesi arabi con la Siria di Assad e sottolineano come la rivoluzione non potrà dirsi conclusa fino al rovesciamento del regime. Richiesto, inoltre, il rilascio dei detenuti e che il capo dello Stato venga ritenuto responsabile delle azioni commesse. (segue) (Res)