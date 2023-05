Siria: centinaia di manifestanti in strada, il "criminale" Assad non ci rappresenta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di Assad al vertice della Lega araba, giunta a seguito del reintegro di Damasco nell’organizzazione stabilito il 7 maggio scorso, ha di fatto interrotto un isolamento che durava da circa dodici anni e ha aperto una nuova fase nelle relazioni tra Damasco e gli altri Stati arabi dopo una lunga fase di tensioni. Al contempo, la presenza di Assad al vertice di oggi potrebbe segnare un cambio radicale nell’approccio della regione nei confronti del conflitto siriano. Vale la pena ricordare che l'adesione della Siria alla Lega araba era stata sospesa durante una riunione d’emergenza organizzata a novembre 2011 al Cairo, dopo lo scoppio della guerra civile in Siria. In quell’occasione, i titolari della diplomazia dei Paesi arabi avevano annunciato sanzioni economiche e politiche contro Damasco e avevano esortato l’esercito siriano a non usare la violenza contro i manifestanti anti-regime. (Res)