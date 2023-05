Usa: repubblicani premono per riaprire indagini su “donazioni milionarie” ai Clinton prima delle elezioni del 2016 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, i repubblicani stanno premendo per riaprire le indagini. Il deputato Matt Gaetz, della Florida, ha affermato al quotidiano britannico che “i Clinton avevano una vera e propria squadra al loro servizio all’interno del Federal Bureau of Investigation, che si occupava di interferire con le indagini ed evitare azioni legali nei loro confronti”. Nel suo rapporto, Durham ha scritto che gli uffici Fbi di New York e Little Rock avrebbero sentito “fonti che hanno riferito di donazioni alla fondazione da parte di governi stranieri, al fine di ottenere un trattamento di favore da parte di Hillary”. Il rapporto non fa alcun nome, né identifica i governi stranieri che avrebbero effettuato donazioni alla fondazione: tuttavia, Schweizer ha detto al “Daily Mail” che gli Emirati Arabi Uniti sono “un possibile candidato”. (Was)