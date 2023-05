Serbia: stragi a Belgrado e Mladenovac, opposizione abbandona dibattito in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi partiti dell’opposizione in Serbia hanno abbandonato la seduta parlamentare dedicata alle stragi avvenute a Belgrado e a Mladenovac a inizio maggio. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'opposizione ha accusato le forze al governo di “aver creato un ambiente che ha contribuito all'aumento della violenza” nel Paese. Il leader del movimento di destra Dveri, Bosko Obradovic, ha affermato che la soluzione per uscire dallo "stato di emergenza che non è stato dichiarato, ma in cui si trova il Paese", è che l'intero governo si dimetta. La premier Ana Brnabic ha replicato che qualunque cambiamento politico può avvenire “solo attraverso elezioni" e non attraverso le proteste di piazza. Nel mezzo della discussione una parte dei partiti di opposizione, ovvero gli iniziatori della seduta straordinaria, hanno lasciato l'aula per protesta.(Seb)