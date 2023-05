Salute: dott. Banderali, disturbi alimentazione e nutrizione sono in aumento anche in età pediatrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, quindi anche l’anoressia nervosa, sono in aumento anche in età pediatrica, quindi con una diagnosi sempre più precoce. E di conseguenza dobbiamo saperli affrontare. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' Giuseppe Banderali, direttore pediatria Santi Paolo e Carlo di Milano e vicepresidente della società Italiana pediatrica, a margine di un incontro sul tema all'Arena Piemonte. "Anche i pediatri devono essere subito coinvolti e bisogna dire alle persone che ci sono terapie che non funzionano semplicemente premendo un bottone, ma richiedono tempi spesso lunghi. Ci vuole una grande alleanza con le famiglie, i pazienti e gli operatori e tutti insieme si può risolvere il problema. Le istituzioni devono essere dinamiche e nei confronti di un problema che è in incremento devono darci la strumentazione, il personale e l’investimento in questi problemi. Le istituzioni non devono essere statiche", ha concluso.(Rpi)