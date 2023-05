Migranti: Mussolini (Fi) invita Metsola a Lampedusa, nessun Paese può affrontare accoglienza da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputata di Forza Italia, Alessandra Mussolini, ha invitato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola a visitare Lampedusa, "per vedere con i suoi occhi l'enorme lavoro che le autorità italiane stanno facendo per gestire il carico di migranti diretti in tutta Europa". È quanto si legge in una nota stampa dell'eurodeputata di Forza Italia, che si è recata a Lampedusa "per sostenere le operazioni degli organi istituzionali quali Frontex, Guardia Costiera, Croce Rossa e Protezione civile, che sono in prima linea al fine di garantire la sicurezza delle frontiere e il benessere dei cittadini". "Non possiamo permettere - ha proseguito Mussolini - "che l'Italia sia l'unico paese su cui gravi l'onere dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti". L'Europa, ha concluso l'eurodeputata, "si trova di fronte a una crisi migratoria senza precedenti, con un numero crescente di persone che cercano di entrare illegalmente nei Paesi dell'Unione europea. La cooperazione tra gli Stati membri deve essere il pilastro centrale della nostra azione. Dobbiamo sviluppare politiche comuni e meccanismi di condivisione del carico, affinché l'onere dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti sia equamente distribuito tra tutti gli Stati membri dell'Ue. Nessun Paese può e dovrebbe affrontare questa sfida da solo". (Beb)