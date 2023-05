Scuola: Fermariello-Baglio (Pd), proseguire revisione graduatoria nidi Roma e stabilizzare lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguire rapidamente nel lavoro già avviato da qualche mese, "di revisione della graduatoria dei nidi e nella stabilizzazione delle lavoratrici delle scuole dell'infanzia e dei nidi capitolini, precarie storiche di questa città, é un elemento fondamentale e ineludibile per garantire i livelli essenziali delle prestazioni nei nostri servizi educativi e il buon andamento dell'amministrazione". Lo dichiarano in una nota Carla Fermariello Presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale e la capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "La Commissione Scuola si é riunita oggi per ribadire, insieme all'assessore Catarci e agli uffici, che ringraziamo, l'importante lavoro che si sta facendo al fine di procedere alla stabilizzazioni delle lavoratrici dei servizi educativi e al fine di completare la revisione integrale della graduatoria nidi per verificare, in capo a tutte le candidate, la sussistenza dei titoli professionali, di servizio e di cultura previsti dal bando. É stata condivisa la necessità di fare uno sforzo ulteriore, anche in termini di rapidità e di efficacia, per dare risposte concrete al nostro personale educativo, perché 'prendersi cura di chi si prende cura' é la premessa inderogabile per garantire servizi di qualità. La graduatoria unica é un patrimonio importante della città, e lo sforzo oggi messo in campo dall'amministrazione tutta testimonia la volontà di tutelare in pieno il diritto delle lavoratrici alla stabilità e il diritto dei bambini e delle bambine della nostra città all'educazione e all'accesso ai servizi", concludono.(Com)