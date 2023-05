Maltempo: colonna mobile Abruzzo pronta per alluvione in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento nazionale della Protezione civile, in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e con la Commissione Speciale protezione civile della Conferenza delle Regioni e PP.AA., ha indirizzato il contributo delle colonne mobili regionali nell'ambito del disastroso scenario alluvionale che ha interessato l'Emilia-Romagna, provocando ad oggi 14 vittime e danni incalcolabili. La Colonna mobile della Regione Abruzzo raggiungerà la zona di Cesena e Cervia nella giornata di domani 20 maggio, per sostenere le impegnative attività di sgombero delle masserizie e del fango nelle abitazioni devastate dalla furia delle acque. Ed infatti i mezzi che saranno utilizzati in questa fase saranno proprio quelli idonei a tale lavoro: minipale, idrovore, motopompe, moduli antincendio, un'autocisterna da 31 mila litri, generatori elettrici, attrezzature manuali, ma soprattutto la professionalità e la generosità dei volontari di Protezione civile abruzzesi che saranno coordinati dai funzionari dell'Agenzia regionale. (segue) (Gru)