Maltempo: colonna mobile Abruzzo pronta per alluvione in Emilia-Romagna (2)

- "Dopo Senigallia nel settembre scorso, siamo pronti per un'altra manifestazione di competenza e solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà”, ha dichiarato Mauro Casinghini, direttore dell'Agenzia di Protezione civile della Regione Abruzzo. “Sarà un impego non breve e non semplice – ha proseguito – che coinvolgerà il nostro volontariato, sempre pronto a rispondere in ogni situazione". "Ancora una volta il cuore dell'Abruzzo e della sua gente raggiungerà chi ha bisogno”, ha affermato Marco Marsilio, presidente della Regione. “Siamo stati tutti impressionati da quanto abbiamo visto in questi giorni. Mi piacerebbe pensare che ogni cittadino di questa regione possa accompagnare con il pensiero ogni nostro volontario al lavoro nel fango, che desidero ringraziare sin da subito per la straordinaria disponibilità che dimostrano in ogni circostanza", ha aggiunto. L'attività sarà svolta in collaborazione con le colonne mobili delle Regioni Lazio e Umbria. (Gru)