Difesa: Crosetto, astensione alcune sigle sindacati da Giornata personale civile scelta inaccettabile

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha commentato l'astensione di alcune sigle sindacali dalla Giornata del personale civile. “Leggo da una nota congiunta che alcune sigle sindacali del personale civile della Difesa hanno auspicato un mio intervento per la risoluzione di alcune problematiche. In particolare, i coordinatori nazionali Difesa di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, lamentano alcune criticità relative alle assunzioni, all'orario di lavoro, alla carenza di risorse, allo 'smart working' ed alla mobilità. Ho partecipato oggi alla festa del Personale Civile del dicastero dimostrando di essere, e non soltanto sentirmi, vicino a tutto il personale della grande famiglia della Difesa. Il personale civile del dicastero è elemento prezioso e di grande valore. Sono, e lo sarò sempre, pronto ad ascoltare, confrontarmi e a promuovere le giuste istanze del personale": così Crosetto, secondo un comunicato stampa del ministero. Inoltre, aggiunge: "Dispiace, non per me ma per il personale, registrare l’assenza di alcune rappresentanze sindacali nel giorno della festa del personale civile della Difesa nata per celebrare i loro traguardi lavorativi". "Soprattutto, tenuto conto che il sottosegretario di Stato alla Difesa con le deleghe per il personale civile, Matteo Perego di Cremnago, sta seguendo ed ascoltando le istanze del personale civile promuovendo adeguati provvedimenti per quelle più urgenti e sensibili. Tutto ciò nella consapevolezza, fortemente condivisa, che la Difesa è e deve essere una grande famiglia”. (Com)