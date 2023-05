Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), congratulazioni all’Ad Trenitalia Corradi e al neo-presidente Cuzzilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migliori auguri di buon lavoro e le mie congratulazioni all'Ad Trenitalia Luigi Corradi e al neo-presidente Stefano Cuzzilla per il nuovo prestigioso incarico. Lo dichiara in una nota il segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, dopo l'annuncio di Fs a valle dell'assemblea della società. "Valutiamo positivamente questa notizia di conferma dell'incarico per l'Ad Corradi, scelta che si inserisce nel solco della continuità rispetto all'attività svolta sinora e che ci consentirà di affrontare e risolvere, in tempi brevi, la vertenza attualmente in atto nella società finalizzata a riconoscere al personale i necessari adeguamenti contrattuali che contribuiranno a migliorare le impegnative condizioni di lavoro", conclude Pellecchia. (Rin)