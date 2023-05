Migranti: Tajani, serve una politica per far sì che si attui il “diritto a non emigrare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari una politica di sviluppo e investimenti per far sì che si attui “il diritto a non emigrare” e permettere a popolazioni africane di poter vivere bene nel proprio Paese. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. Il ministro ha riferito che “per scoraggiare l’immigrazione irregolare e dare risposte concrete alla nostra economia, abbiamo deciso di favorire la migrazione regolare” e, con il decreto flussi, “consentire a persone di venire a lavorare nel nostro Paese” sapendo che avranno stipendio e tutele anche a livello sindacale. “Il nostro mercato del lavoro ha bisogno di più lavoratori”, ha poi affermato Tajani, aggiungendo che “serve manodopera formata nei Paesi di origine” e, a tale scopo, politiche e accordi con i Paesi di origine. A tal proposito, “stiamo parlando molto con Libia e Tunisia”, ha fatto sapere il ministro.(Res)