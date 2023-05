Iran: ministero Esteri respinge dichiarazione talebani su diritto all’acqua del fiume Helmand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Iran ha respinto la dichiarazione rilasciata dal governo talebano in merito al diritto all'acqua del fiume Helmand, affermando che “il trattato Iran-Afghanistan ha determinato in modo chiaro il diritto idrico della Repubblica islamica”. Lo ha dichiarato il ministero iraniano in un comunicato stampa, sottolineando che “in base all'articolo 5 del trattato, l'Afghanistan si impegna a non intraprendere alcuna azione per privare l'Iran del suo diritto in nessun modo”. Sebbene nell'ultimo anno e mezzo i talebani al potere in Afghanistan abbiano ripetutamente sottolineato di aderire ai loro obblighi, nella pratica questo non è avvenuto, si legge nella nota. “La Repubblica islamica ha chiesto un'indagine dettagliata della situazione idrica dell'Helmand”, ha aggiunto il comunicato. “Le posizioni delle autorità iraniane, in merito al diritto all’acqua del fiume, sono sempre state finalizzate al rispetto del principio di buon vicinato”, ha sottolineato il ministero. In caso di mancata fornitura dell’acqua del fiume, “la Repubblica islamica si riserva il diritto di prendere le misure necessarie e sottolinea la piena responsabilità dell'Afghanistan a questo proposito”, si legge nella nota. (segue) (Irt)