- "Come ha già ribadito il collega Francesco Carpano, non c'è alcun esodo a Roma da Azione verso Italia viva. Ci eravamo dimessi in massa lo scorso novembre sfiduciando Noemi Scopelliti, perché incapace nella gestione della segreteria. Chi restituisce ricostruzioni non veritiere se ne assume la responsabilità morale e politica". Lo afferma Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Calenda al comune di Roma. (Rin)