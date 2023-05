Lavoro: Calderone, priorità ai residenti Italiani ma logico che parte lavoro sia destinato a stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo spostamento dei residenti in Italia per lavoro, noi pensiamo che laddove c’è una proposta di lavoro di qualità, perché non accettarla. Certamente, c’è anche la necessità di poter gestire un’occasione di lavoro potendo costruirci intorno una vita. Io capisco anche che sia un elemento assolutamente importante. Su questo le aziende sono disponibili ad offrire delle possibilità. Il tema è invece quello della modalità con cui noi gestiamo anche la manodopera extracomunitaria. Se voi avete visto, nel decreto che avrà effetti sul 2023, rispetto a quello che abbiamo gestito nei mesi scorsi, prima di tutto abbiamo imposto la programmazione triennale dei flussi, anche per capire quali sono i dati tendenziali. E poi abbiamo dedicato una parte importante all’ingresso dei lavoratori extracomunitari che si formano nel paese d’origine, in percorsi o progetti che sono gestiti dal ministero del Lavoro: in quel caso sono dei fuori quota. E’ una declinazione del fatto che è importante avere un’interazione con i sistemi di lavoro nei paesi di origino e quindi cercare di avviare una formazione nei paesi di provenienza, e poi ovviamente portare qui i lavoratori, per concludere la formazione. Ma questo avverrà nei confronti di un lavoratore che ha già ricevuto le informazioni, le regole e le modalità di lavoro dalla formazione acquisita in precedenza", ha concluso Calderone. (Rpi)