Imprese: convocata per il 29 giugno l'assemblea degli azionisti di Pirelli

- Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna è stata convocata – in sede ordinaria – l’Assemblea degli azionisti della società in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 10:30 di giovedì 29 giugno 2023 in unica convocazione. Come reso noto al mercato lo scorso 11 maggio 2023, nel rispetto dei principi delle migliori pratiche di governo societario per tenere in considerazione la tempistica del Procedimento Golden Power relativo al Rinnovo del Patto Parasociale sottoscritto in data 16 maggio 2022 da, fra gli altri, CNRC, Marco Polo International Italy S.r.l., Camfin S.p.A. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. (che è previsto entri in vigore con la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 2022), il Cda ha deliberato di proporre agli Azionisti di esprimersi sul differimento della nomina del Consiglio (e della decisione sui successivi correlati punti all’ordine del giorno) quando il Procedimento Golden Power sarà concluso. (segue) (Com)