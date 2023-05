Imprese: convocata per il 29 giugno l'assemblea degli azionisti di Pirelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli azionisti sarà pertanto chiamata ad approvare il Bilancio d’esercizio 2022 e le connesse delibere in merito alla distribuzione del dividendo; decidere in merito al posticipo a una successiva assemblea, da convocarsi presumibilmente entro il 31 luglio in considerazione dei tempi previsti per la conclusione del Procedimento Golden Power, della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con conseguente prorogatio medio tempore del Consiglio attualmente in carica, e dei successivi punti all’ordine del giorno; approvazione, per la parte legata al Total Shareholder Return, dell’adozione del piano di incentivazione monetario a lungo termine per il triennio 2023-2025 (LTI 23-25) destinato alla generalità del management del Gruppo e correlato agli obiettivi del Piano Strategico 2021- 2022|2025. (Com)