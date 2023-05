Tribunale Brevetti: Monti (Lega), ci aspettavamo di più, ma può essere spunto utile per aziende lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci aspettavamo di più come risultato, poi il punto di caduta può essere accettato in una logica più ampia nella quale portare su Milano, in Lombardia in generale, dei temi che guardano alla ricerca e all'innovazione. Penso al ruolo di Mind, quindi poter collegare questa parte dell'ambito più ampio dei brevetti europei con altri strumenti legati all'innovazione, può diventare uno spunto utile anche per le nostre aziende lombarde”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale leghista Emanuele Monti a margine dell'evento 'Salute Direzione Nord' in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. “A Milano - ha proseguito - arriverà uno spin off, non arriverà proprio il Tribunale dei brevetti con sede a Milano di tutta l'Europa, ma ne arriverà una parte. Quindi facciamo in modo che non sia un ufficio distaccato in cui alla fine le cose si decidono da un’altra parte, ma che sia ben collegato e punti sui temi dell’innovazione e della ricerca, che hanno un ruolo chiave nel Piano regionale di sviluppo presentato in Giunta”. (Rem)