Lavoro: Cisal, riorganizzare Anpal rispettando professionalità

- Ogni processo di riorganizzazione delle funzioni di Anpal “venga attuato nel rispetto della professionalità del personale coinvolto e conseguente ritorno dello stesso all’Inapp”. Così la delegazione Cisal, rappresentata dal segretario confederale Massimo Blasi e dai dirigenti Mariarosa Calabretta e Roberto Papi, unitamente alla Federazione di settore Anief Cisal, rappresentata dai dirigenti Simona Acunzo ed Enrico Sestili, nel corso dell’incontro al ministero del Lavoro sui processi di riorganizzazione che riguardano l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. La Cisal ritiene, in particolare, che le esigenze di semplificazione amministrativa poste a base del progetto che investe Anpal, possano essere integralmente perseguite accordando la possibilità al personale di ricerca attualmente impegnato nell’Agenzia di essere formalmente riallocato all’istituto di provenienza”. Dopo il confronto odierno, il tavolo è stato aggiornato alla settimana prossima. (Com)