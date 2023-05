Terzo polo: Tidei-Nobili, benvenuti in Iv agli amici che hanno guidato Azione a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto felici di dare il benvenuto agli amici, che hanno guidato Azione a Roma, di aderire ad Italia viva e di lavorare insieme a noi all’obiettivo della costruzione della casa comune di tutti i riformisti". Lo affermano, in una nota, Marietta Tidei e Luciano Nobili, coordinatori regionali di Italia viva nel Lazio. "Innanzitutto perché abbiamo lavorato a lungo insieme dalle elezioni comunali alle Politiche e ne conosciamo qualità e valore, e poi perché è molto significativo che nel momento in cui Azione ha scelto di interrompere bruscamente e unilateralmente il cammino comune, abbiano scelto di unirsi a noi per continuare a lavorare al progetto unitario dentro Italia viva, che ci crede e continua a impegnarsi perché sia il più possibile aperto e inclusivo", concludono Tidei e Nobili. (Com)