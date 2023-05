Milano: Comune avvierà lavori di riqualificazione energetica in 18 scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano interverrà con lavori di riqualificazione energetica in 18 strutture scolastiche grazie a un accordo con Edison Next Government S.p.A. Sono state deliberate dalla Giunta le linee di indirizzo per la definizione bonaria in via stragiudiziale della controversia pendente davanti al Tribunale di Milano tra la società e l'Amministrazione comunale relativamente al Contratto normativo per la concessione mista di beni e servizi per la gestione e la riqualificazione energetica di edifici scolastici milanesi. Gli interventi serviranno alla realizzazione di cappotti termici, coibentazioni di sottotetti, sostituzioni di serramenti e generatori di calore, installazione di valvole termostatiche, sistemi di telecontrollo, apparecchi illuminanti a LED, impianti solari fotovoltaici, sostituzione di radiatori. (segue) (Com)