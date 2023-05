Milano: Comune avvierà lavori di riqualificazione energetica in 18 scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si avvicina così la conclusione della vicenda iniziata nel 2012 quando Comune e Provincia di Milano stipularono una convenzione per la partecipazione al progetto pilota "Energy efficiency covenant of Maiors" che prevedeva finanziamenti BEI a tassi agevolati. La Provincia di Milano aggiudicò la concessione a PVB Solutions S.p.A. (ora Edison Next Government S.p.A) sottoscrivendo in data 10/10/2014 un contratto normativo e impegnandosi a sottoscrivere entro 60 giorni il contratto operativo con il Comune di Milano. L'Amministrazione comunale, ritenendo non più conveniente l'offerta dopo una valutazione degli stessi servizi offerti in Convenzione Consip, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista economico, decise di non procedere alla stipulazione del contratto venendo citata in giudizio. (segue) (Com)