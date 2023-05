Milano: Comune avvierà lavori di riqualificazione energetica in 18 scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le componenti tecniche del Comune e di Edison hanno avviato le trattative, volte al componimento bonario della controversia che permetterà di procedere con interventi in 18 edifici scolastici milanesi. L'accordo prevede il pagamento transattivo di un "contributo fisso" complessivo da parte dell'Amministrazione comunale pari a 1 milione e 350mila euro, l'aggiornamento del Pef (Piano economico finanziario) e il riconoscimento del corrispettivo per gli interventi previsti tramite i canoni annuali e i contributi previsti nel Pef. "Grazie a questo accordo sarà possibile mettere fine a un lungo contenzioso che vede coinvolta l'Amministrazione comunale e procedere nei prossimi mesi realizzare importanti interventi di riqualificazione energetica in 18 scuole milanesi", dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e ai Lavori Pubblici. (Com)