Lombardia: Trenord, circolazione dei treni fra Lierna e Bellano è sospesa per frana a Fiumelatte

- A causa di una frana caduta a Fiumelatte, la circolazione dei treni fra Lierna e Bellano è sospesa fino a nuova comunicazione. Considerata l'emergenza in corso, sono da prevedere lunghe attese a Colico in direzione Milano e a Lecco verso la Valtellina. Si invitano i clienti a mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità. Lo comunica Trenord in una nota spiegando di aver disposto un piano di circolazione in treno e su bus, per consentire gli spostamenti fra Milano e i territori dell'Alto Lago di Como e della Valtellina. I treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano circolano nelle tratte Milano-Lierna e Bellano-Sondrio/Tirano effettuando tutte le fermate previste per le corse della linea Lecco-Sondrio, che è soppressa. Ai passeggeri suggeriti percorsi sostitutivi su bus. Il piano, già attuato nella giornata di oggi, sarà confermato anche domani. Ulteriori provvedimenti e aggiornamenti per i giorni successivi saranno comunicati su trenord.it e App. (segue) (Com)